05.01.2017 13:36 SP İl Başkanı Özay, Vantb'yi ziyaret etti

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan ve beraberindeki partililer Van Ticaret Borsası (VANTB) ve Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret etti. Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan ve beraberindeki partililer Van Ticaret Borsası (VANTB) ve Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret etti.



Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Van Ticaret Borsası Başkanı Enver Memduhoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İlk olarak VATB Başkanı Enver Memduhoğlu göreve geldiklerinden itibaren borsada yaptıklarını ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Memduhoğlu göreve geldiklerinde borsanın 45 üyesi olduğunu bugün ise 300 ün üzerinde üyeleri olduğunu ifade etti. İlk etapta Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuarını faaliyete geçirdiklerini belirten Memduhoğlu, daha sonra Van'daki arıcıları tek çatı altında topladıklarını ve Van balının marka olması için "adını sen koy" kampanyası başlattıklarını ifade etti. Borsanın Hakkari Bitlis ve Muş illerini de kapsayarak bir bölge borsası haline geldiğini ve Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirerek akredite hale geldiğini ve B sınıfı borsa olduğunu belirten Memduhoğlu, Van Ticaret Borsası olarak yakın zamanda "Canlı Hayvan Borsası" gibi yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Ayrıca Van Et ve Süt Kurumunun Van'dan gitmemesi için mücadele edeceklerini sözlerine ekleyen Memduhoğu, TMO'nun Van da yeniden faal olması için gayret göstereceklerini ifade etti.



Başkan İlhan Van Ticaret Borsasının çalışmalarını yakından takip ettiklerini, bölge borsası olması, akredite alması, analiz laboratuarını kurması üye sayısının artması gibi yapılan olumlu işlerden dolayı da memnun olduklarını dile getirerek ilde bahane üretmeksizin hizmet verdikleri için ayrıca borsa başkanı ve yönetimine teşekkür etti.



Başkan İlhan ve ve beraberindekiler daha sonra Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret ederek yetiştiricilerinin durumu konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İlde sığır yetiştiriciliği alanında ıslah çalışması yürüttüklerini ve her geçen yıl kültür ırkı sığırların gözle görülür şekilde arttığını söyleyen Dsyb başkanı, hayvan kalitesinin iyiye gittiğini belirtti. Başkan, fakat yeni nesillerin hayvancılığa uzak olmasının ileride hayvancılık yapacak kişilerin azalacağını ve köyden kente göçün hayvancılığın önündeki en temel sorun olduğunu belirtti. Özellikle köylünün köyünde kalmasının önemli olduğu vurgusunu yapan Başkan, sığır yetiştiricilerinin pazar sorunu ve yem maliyetleri konusunda sıkıntılı olduğunu bu konuda çözümler üretilmesi gerekliliğini ifade etti.



Türkiye'nin eskiden kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olduğunun ifade eden İlhan, yanlış tarım ve hayvancılık politikalarıyla saman ithal eden sığır ithal eden kendi kendine yetmeyen bir ülke haline geldiğini söyledi. Başkan İlhan, ilde ve bölgede en önemli geçim kaynağı olan hayvancılığın geliştirilmesi için öncelikle yem maliyetlerini düşürecek tedbirlerin alınmasını ve bunun yanında tarım ve hayvancılığa yönelik sanayinin mutlaka devlet eliyle kurulmasının önemine değindi. Başkan İlhan, Saadet Partisi olarak gündemlerinin Van programları çerçevesinde ildeki tarım ve hayvancılık sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda ziyaretlerini devam ettirdiklerini, bugünde Van Ticaret Borsası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

