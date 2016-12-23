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Sözlü'den Adana'ya gıda ve su ürünleri organize sanayi bölgesi müjdesi
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Sözlü'den Adana'ya gıda ve su ürünleri organize sanayi bölgesi müjdesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kente gıda ve su ürünleri organize sanayi bölgesi kurulması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kente gıda ve su ürünleri organize sanayi bölgesi kurulması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Başkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe ve Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile birlikte Bloomberg HT televizyonunda canlı yayınlanan "Çıkış Yolu" programının konuğu oldu.

Başkan Hüseyin Sözlü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütlerine karşı vatandaşlarının can güvenliği ve ülkenin geleceği için tedbirler aldığını, bu durumun ekonomik yansımalarının pozitife dönmesi için de bir an önce huzurun tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Çözüm rotasının birlik ve beraberlikten geçtiğinin altını çizen Başkan Sözlü, "Türkiye'de kaos ve kargaşa ortamı hedefleyen odakların hain planlarını bozmanın yolu birbirimize kenetlenmek, birlik ve beraberlik ruhunu diri tutmaktan geçiyor" dedi.

Adana'da yol, içme suyu, kanalizasyon, ulaşım, ekmek, temizlik, yeşil alan, kırsal kalkınma, eğitim, kültür ve sanat hizmetleriyle dinamik, planlı, modern ve çağdaş belediyeciliğin örneklerini verdiklerini anlatan Başkan Sözlü, tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi amacıyla gıda ve su ürünleri organize sanayi bölgesi kurulması için sektör temsilcileriyle uyumlu çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

Adana'da tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla uygulamaya koyduğu kırsal kalkınma projeleriyle dikkat çeken Başkan Sözlü, "Çukurova çiftçisinin alın teri ve emeğinin daha çok değer bulması gerekiyor. Bunun için Adana'da et, süt ve süt ürünleri, tavuk ve yumurta üretimi ile su ürünlerinin katma değerini arttıracak modern işletmelerin kurulması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, hem sanayicilerimiz, hem de tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileriyle uzlaşmacı bir yaklaşımla bu çalışmaları yapıyoruz. Bu gayretin sonucunda Adana'da gıda ve su ürünleri organize sanayi bölgesi kurulmasının çok isabetli olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Başkan Sözlü, sanayi üssü olarak planlanan Yumurtalık Serbest Bölgesi ile Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni kente bağlayacak 15 kilometre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Ceyhan-Sarımazı yolunun yapımını büyük ölçüde tamamladıklarını, KOBİ'lerin yoğun olduğu Metal Sanayi Sitesi, Mobilyacılar Sitesi ve Nakliyeciler Sitesi'nin yol ve altyapı hizmetlerini de gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Adana'da sanayici ve ticaret erbabı ve Büyükşehir Belediyesi arasında uzlaşmacı dilin hakim olduğunu kaydeden Başkan Sözlü, "Türkiye'nin bu zorlu döneminde siyasi dil de Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin dili gibi olmalıdır" vurgusu yaptı.
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