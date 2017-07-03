Sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Beşiktaş Sompo Japan, 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Earl Clark'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Beşiktaş Sompo Japan, 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Earl Clark'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Beşiktaş Sompo Japan, yeni sezon hazırlıklarına iç transferlerle devam ediyor. Erkan Veyseloğlu ile 2 yıllık sözleşme yenileyen siyah-beyazlılar, Amerikalı oyuncu Earl Clark'ın sözleşmesini de 1 yıl daha uzattı. Deneyimli oyuncu bu sene Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 14.7 sayı, 6.2 ribaund ortalaması ile mücadele etmişti.

