Sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Beşiktaş Sompo Japan, 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Earl Clark'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Beşiktaş Sompo Japan, 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Earl Clark'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Beşiktaş Sompo Japan, yeni sezon hazırlıklarına iç transferlerle devam ediyor. Erkan Veyseloğlu ile 2 yıllık sözleşme yenileyen siyah-beyazlılar, Amerikalı oyuncu Earl Clark'ın sözleşmesini de 1 yıl daha uzattı. Deneyimli oyuncu bu sene Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 14.7 sayı, 6.2 ribaund ortalaması ile mücadele etmişti.
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