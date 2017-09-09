09.09.2017 21:37 Sözeri: Anlık hatada cezayı kestiler

Kardemir Karabüskpor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, anlık hatalarından dolayı Beşiktaş'ın kendilerine cezayı kestiğini söyledi. Kardemir Karabüskpor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, anlık hatalarından dolayı Beşiktaş'ın kendilerine cezayı kestiğini söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri maçın ardından yaptığı açıklamada, hafta boyunca karşılaşmaya fiziksel ve zihinsel olarak iyi hazırlandıklarını, motivasyonlarının ve konsantrelerinin ise çok iyi olduğunu kaydetti.

Mücadelede ilk yarı beklemedikleri kadar kötü olduklarını ve bunu kabul ettiğini belirten Sözeri, "Bireysel hatalar yaparak rakibimize pozisyonlar verdik. Top tutamadık ve çok pas hatası yaptık. Zeminin de bunda etkisi vardı ve her iki takım için zemin kötüydü. İkinci yarı özellikle oyuncu değişikliklerimizden sonra maça ortak olduk. İşler iyi gidiyordu ve daha kompakt oynadık. Özellikle Beşiktaş'ın birinci ve ikinci bölgede geçişlerini iyi kapattık. O arada bir penaltı oldu ve rakibimiz kaçırdı. Kırmızı kart olunca oyun tamamen bize döndü. Rakip 10 kişi kalınca ister istemez oyunculara ne kadar da kenardan söylesek de maçı kazanmaya odaklı oynamaya başladılar. Aslında rakibimizin oyuncu değişiklikleri de bir puanı alayım, ortak olayım modundaydı. Anlık hatamızdan golü yedik. Son 10-15 dakikada 80 dakikada giremediğimiz pozisyonlara girdik. Ama bunları değerlendiremedik. Son 3-4 maça baktığımız zaman çok pozisyona girip değerlendiremiyoruz. Bunu antrenmanlarda çalışıyoruz ama yine çalışacağız. Sonuçta mağlup olduk. Oyuncuların ikinci yarıda oyunlarından memnunum ve üst düzey mücadele ettiler. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız. Daha önceki ritmimizi tekrar yakalayarak lige devam edeceğiz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ve Şampiyonlar Ligi maçında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

'Sonuçta Beşiktaş takımı ile oynuyorsunuz ve anlık hatadan cezayı kestiler' diyen Erkan Sözeri, "Tedbiri elden bırakmadan oynadık ama kazanma odaklı oynadık. Özellikle ikinci yarıda Seleznov, Skulason ve İlhan Depe değişikliği takıma iyi yansıdı. İyide pozisyonlar bulduk. Anlık hatamızdan dolayı golü yedikten sonra bunun dönüşü olmadı. Son dakikalara kadar beraberliği kovaladık ama olmadı" ifadelerine yer verdi.

Seleznov ile ilgili bir soruya ise Sözeri, "Seleznov konusunda suni bir kriz oluşturulmak isteniyor. Benim oyuncu ile ilgili hiçbir problemim yok. Seleznov'un fiziksel olarak biraz problemleri vardı ve 10 gündür iyi çalışıyor. Bugün de takıma katkısı iyi oldu. Bizim elimizde Seleznov, Yatabere ve Serdar gibi çok önemli gol ayakları var. Hep böyle kaçırmayacaklar" diye konuştu.

Penaltı pozisyonu ile ilgili ise Erkan Sözeri, şunları söyledi:

"Penaltı pozisyonunda Yatabare'nin eline çarpmış ve penaltı verilebilir. Ali Palabıyık maç içinde pek sonuca etki etmeyecek bir iki hata yaptı ama bu doğaldır. Bence standardında iyi maç yönetti."

(Yasin Erdem - Çetin Uzunkara / İHA)

