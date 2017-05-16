Sözde 'Sıkıyönetim Mahkemeleri' iddianamesi tamam

Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ele geçirilen sözde 'Sıkıyönetim Mahkemeleri'nde isimleri bulunan 136 şüpheli hakim ve savcı hakkında hazırlanan iddianame tamamladı.

Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ele geçirilen sözde "Sıkıyönetim Mahkemeleri"nde isimleri bulunan 136 şüpheli hakim ve savcı hakkında hazırlanan iddianame tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Darbe girişimi sırasında ele geçirilen sözde Sıkıyönetim Mahkemelerinde isimleri bulunan ve örgütün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları öne sürülen 136 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, darbecilerin hazırladığı belirtilen listelerde bulunan isimlerin, sınav usulsüzlüğü ile askeri yargıya yerleştirildiği belirtildi. İddianamede, darbecilerin ele geçirilen gizli mesaj formlarına ekli askeri yargı mensuplarına ilişkin sözde Sıkıyönetim Mahkemelerinde görevlendirme listesinin ve listenin sonunda yer alan 'Not 1'de de görevlerine devam edecek isimlerin yer aldığı belirtildi.

İddianamede, FETÖ'nün kendi mensuplarını askeri yargıya yerleştirmek için sınavlarda yolsuzluk yaptığı ve şahısların 2009 ile 2014 yılları arasındaki sınav soruşturmalarında şüpheli olduğu kaydedildi. Şüphelilerden birinin BTK uzmanı olduğu ve 2014 yılında yapılan sınavda soruları sızdıran kişi olduğu bildirildi. 136 şüpheli hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

(Abdullah Sarıca / İHA)