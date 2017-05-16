Sözde sıkıyönetim komutanı duruşma için AB'den gözlemci istedi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Kırşehir sıkıyönetim komutanı, mahkeme heyetinden duruşmaya Avrupa Birliğinden (AB) gözlemci istedi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Kırşehir sıkıyönetim komutanı, mahkeme heyetinden duruşmaya Avrupa Birliğinden (AB) gözlemci istedi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sözde Kırşehir sıkıyönetim komutanı olan Ömer Kulaç hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenildi. Sıkıyönetim komutanı olduğu öne sürülen Kulaç, "Biz burada ne yapıyoruz" diyerek savunma yapmak istemedi.

Hakkındaki iddianameyi okuduğunu belirten Kulaç, "Savunma yaptığım duruşmaya AB'den gözlemci katılmasını istiyorum. Savunma için süre talep ediyorum" dedi.

Kulaç'ın talebi üzerine mahkeme heyeti, AB'den gözlemci katılmasının davanın esasına bir etkisinin olmayacağını belirterek Kulaç'ın talebini reddetti. İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görevli Ömer Kulaç, FETÖ'nün darbe girişiminde, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından kendisine verilen 'Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı' görevini icra etmek için 15 Temmuz akşamı Kırşehir'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıkmış, geceyi Ankara'da geçirdikten sonra sabah saatlerinde geldiği Kırşehir'de, kent girişinde kolluk kuvvetlerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışırken Hacıbektaş ilçesinde yakalanmıştı.

(Enderhan Öz / İHA)