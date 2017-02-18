Sözcü Müftüoğlu: Belçika'nın bu kararını tanımıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Belçika Temsilciler Meclisinde kabul edilen tavsiye kararı hakkında bir soruya cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Belçika Temsilciler Meclisinde kabul edilen tavsiye kararı hakkında bir soruya cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Belçika Temsilciler Meclisinde kabul edilen tavsiye kararı hakkında bir soruya cevap verdi.



"BU KARARI TANIMIYORUZ"

Belçika Temsilciler Meclisinde 16 Şubat 2017 günü kabul edilen 'Türkiye'ye IPA II Çerçevesinde Sağlanan Yardımların ve Avrupa Birliği Üyelik Müzakerelerinin Dondurulması' konulu tavsiye kararını kınadıklarını belirten Müftüoğlu, "Ulusal parlamentoda bu gibi tek yanlı bir kararın alınması, ülkemizin Avrupa Birliğiyle ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik karşılıklı çabalara katkı sağlamaktan uzak bir yaklaşımdır. Belçika Temsilciler Meclisinin bu kararını tanımıyor ve Belçikalı Parlamenterlerin 15 Temmuz sırasında ülkemizde yaşananları ve terörle mücadelemizi anlamaktan uzak olduklarını müşahade etmekten esef duyuyoruz" dedi.

