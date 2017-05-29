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Sözcü Kalın'dan 'denge politikası' vurgusu
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Sözcü Kalın'dan 'denge politikası' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiğine dikkat çekerek, 'Bu trafik Türkiye'nin özellikle son dönemde hedeflediği denge politikasının önemli tezahürlerinden birisi' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiğine dikkat çekerek, "Bu trafik Türkiye'nin özellikle son dönemde hedeflediği denge politikasının önemli tezahürlerinden birisi" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ahmet Yesevi Üniversitesi mensuplarınca düzenlenen iftar programına katıldı. Düzenlenen programda Kalın'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız ve çok sayıda davetli yer aldı. Programda konuşma yapan İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir iki haftadır yoğun bir programı olduğunu hatırlatarak, "Malum son bir iki haftadır Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir trafiği var. Hindistan'la başlayan, Rusya'yla devam eden, ardından Çin, Amerika ve son olarak da Brüksel'de AB ile NATO zirveleriyle sonuçlandırdığımız bir maraton yaptık. Bu trafik Türkiye'nin özellikle son dönemde hedeflediği denge politikasının önemli tezahürlerinden birisi. Aynı anda hem doğuyla, hem batıyla, hem kuzeyle, hem güneyle, hem Orta Doğu'yla, hem Avrupa'yla, hem Batı'yla, hem İslam coğrafyasıyla dengeli, uyumlu, karşılıklı çıkara dayalı ilişkiler geliştirebileceğimizin önemli bir göstergesi. Hamdolsun bu ziyaretlerin neticelerini almaya başladık. Özellikle Avrupa Birliği'yle ve Rusya'yla zirveler çok verimli geçti. Yeni bir atmosferin inşa edilmesi yönünde her tarafta bir irade söz konusu" şeklinde konuştu.

"FATİH SULTAN MEHMET'E, ONUNLA BİRLİKTE SAVAŞAN ŞÜHEDAYA VE BÜTÜN GAZİLERE SELAM EDİYORUZ"
İstanbul'un fethinin yıldönümü münasebetiyle başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere tüm hayatını kaybetmiş gazilere rahmet dileyen Kalın, "Bugün aynı zamanda İstanbul'un fethinin 564'üncü yıldönümü. Öncelikle İstanbul'u fethederek tarihin akışını değiştiren Fatih Sultan Mehmet'e, onunla birlikte savaşan şühedaya ve bütün gazilere selam ediyoruz. Onların hatırasını bundan sonra da yaşatmaya devam edeceğimizi, aynı fetih ruhuyla yarınlarımızı inşa etmeye devam etme yolunda olacağımızı da ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
(Musa Erdoğan - Caner Ünver / İHA)

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