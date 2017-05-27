Sözcü Gazetesinin 2 çalışanı tutuklandı

Sözcü Gazetesi internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu'nun tutuklanmasına, Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin serbest bırakılmasına karar verildi.

Sözcü Gazetesi internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu'nun tutuklanmasına, Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca haklarında başlatılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Sözcü Gazetesi Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu'nun sorgusu sona erdi.

İstanbul Nöbetçi 8'inci Sulh Ceza Hakimliği,Gökmen Ulu'nun "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", Mediha Olgun'un ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıya yardım etmek" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Şüpheli Gökmen Ulu'nun, 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın yeri, darbeciler tarafından bilinmezken bu konuyu haber yaparak Cumhurbaşkanının coğrafi yer ve konumunu kamuoyuyla paylaştığı, diğer şüpheli Mediha Olgun'un da sorumlu yazı işleri müdürü olarak bu haberden sorumlu olduğu ifade edildi.

Yonca Yücekaleli ise Sözcü Gazetesinin İmtiyaz sahibi olan Estetik Yayıncılık, Havacılık ve Hava Taşımacılığı Tic. Ltd. Şirketinde muhasebe elemanı olarak çalışması, çalıştığı birimin ve konumunun durumu nazara alındığında örgüt üyesi ya da örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiğine dair dosya kapsamında somut delil elde edilmediği gerekçeleriyle serbest bırakıldı.

Savcılık, yurt dışında olduğu tespit edilen Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti. Savcılığın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı bu talebinin ise henüz değerlendirilmediği öğrenildi.

(Başak Akbulut/İHA)