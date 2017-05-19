Sözcü Gazetesine FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyan' suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerin ev ile iş yerlerinde arama ve el koyma kararı alındığı, karar üzerine emniyet güçlerinin 4 kişinin ikametlerinde arama yaptığı öğrenildi. Gazetenin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un gözaltına alındığı, gazetenin sahibi Burak Akbay'ın ise yurt dışında olduğu belirtildi. Adreslerinde bulunamayan diğer 2 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği belirlendi.

