Sözcü Gazetesi operasyonunda sıcak gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü Gazetesi'ne düzenlenen operasyonda gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü Gazetesi'ne düzenlenen operasyonda gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu gözaltına alındı.

'FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlamasının da aralarında bulunduğu birden çok iddiasıyla operasyon Sözcü Gazetesi'ne operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazete sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İzmir muhabiri Gökmen Ulu'yu evinde gözaltına aldı. Gökmen Ulu ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsünün Sözcü Gazetesi internet sitesinden deşifre edilmesinin de bulunduğu öğrenildi.

