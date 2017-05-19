Sözcü Gazetesi'ne FETÖ operasyonu!

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında Fetullahçı Terör Örgütü adına suç işlemek suçlamasıyla son dakika operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine şüphelilerin adreslerinde gözaltı ve arama işlemi yapıldı.

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek' suçlamasının da aralarında bulunduğu birden çok iddia ile operasyon başlatıldı.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILAN İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gazete sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Melda Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.