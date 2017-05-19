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Sözcü gazetesi muhabiri Ulu gözaltına alındı
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Sözcü gazetesi muhabiri Ulu gözaltına alındı

Sözcü gazetesinin İzmir muhabiri Gökmen Ulu, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çıkartılan gözaltı kararı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulu'ya tebliğ edildi.

Sözcü gazetesi muhabiri Ulu gözaltına alındı

Ulu'nun Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtindeki evine gelen ekipler, şüpheliye hakkında gözaltı, arama ve dijital verilere el koyma kararı olduğunu bildirerek, evde arama yapmaya başladı.

Gökmen Ulu, tebliğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı yeri haberleştirmesinin habercilik başarısı olduğunu, dünyanın her yerinde siyasi liderlerin tatil haberlerinin haber değeri taşıdığını, kendisinin de bunun üzerine haberi yaptığını savundu.

Darbe girişimi yaşandığı sırada Marmaris'te bulunduğunu, o akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele giderek yaptığı açıklamayı da haberleştirdiğini ifade eden Ulu, Erdoğan'ın halkı sokağa çağırmasını kamuoyuna ilk duyuran gazetecinin kendisi olduğunu öne sürdü.

Darbe yanlısı bir muhbirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı yeri haber yaparak değil darbecilere bunu telefonla bildirerek yapabileceğini dile getiren Ulu, yaşanan durumun trajikomik olduğunu savundu.

Ulu'nun avukatı Murat Ergün, polis ekipleriyle arama usül esaslarıyla ilgili müzakerede bulundu ve arama esnasında evin odalarına tek tek girilmesini istedi.

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