Sözcü Gazetesi Mali İşler Müdürü gözaltına alındı

Sözcü Gazetesi Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyede gözaltına alınan şüpheli Yücekaleli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sözcü Gazetesi Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyede gözaltına alınan şüpheli Yücekaleli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan' suçlarından gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mediha Olgun ve Gökmen Ulu gözaltına alınırken, gazetenin sahibi Burak Akbay'ın ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden Sözcü gazetesi Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, teslim olmak üzere bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfadesi alınmadan gözaltı işlemi yapılan Yücekaleli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyet sorgusunun bu akşam başlaması bekleniyor.

(Başak Akbulut / İHA)