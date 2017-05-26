Sözcü gazetesi çalışanları adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sözcü Gazetesi Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sözcü Gazetesi Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yonca Yücekaleli, Mediha Olgun ve Gökmen Ulu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheliler , soruşturma savcılığına çıkarılacak.

(Başak Akbulut/İHA)