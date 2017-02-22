Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Yalçın Şimşek

Sözcü, Akit, küfür, amigdala vs.

Ay'a ayak da bassa, Mars'ta yeni bir yaşam da arasa ilkellikten bir türlü kurtulamıyor insanoğlu…

İlkeliz tartışmada, ilkeliz paylaşımda, ilkeliz farklı düşündüğümüzde…

İlkeliz, ilkel amigdalamızın kurbanıyız!..

sozcu

Bir nedenle tartıştığınız bir insan, eğer hiç beklenmedik bir anda yüzünüzün ortasına bir yumruk atıyorsa, bilin ki amigdalanın esiridir…

5. kattaki bir ofiste hummalı biri çalışma içerisinde iken, biri heyecanla içeriye girip, “deprem oluyor” diye haykırdığında, biri can havliyle camdan aşağıya atıyorsa kendini, bilin ki o da amigdalanın kurbanıdır…

İlkelliğimizin, ilkel davranışlarımızın, içgüdülerimizin, sonradan pişman olduğumuz birçok davranışın tetikleyicisidir amigdala…

Beynimizin alt kısmına saklanmış küçücük bir bölge olan amigdala, canlılarda gelişen ilk beyin olarak; açlık, tokluk, cinsel içgüdü, üreme dürtüsü, kavgaya katılma veya kaçma gibi duygularını kontrol ediyor.

akit1

Haşarı bir çocuk gibi düşünmeden karar verip davranan amigdalaya, daha büyük ve daha kompleks olan serebral korteks dahi hükmedemiyor.

Oysa insanda sonradan gelişen ve beynin o gizemli kıvrımlarından oluşan serebral bölge; tam bir bilge, tam bir sanatçı:

Bilgi ağı yaratıyor, sorguluyor, çıkarımda bulunuyor; iyi, güzel ve doğru kavramlarını anlıyor, estetik değerler üretiyor, düşünüyor, felsefe yapıyor, problem çözüyor vs.

Kaba bir tabirle; içgüdüsel olarak hızlı karar verip uygulayan amigdala ilkelliği, sorgulayarak yavaş karar veren serebral bölge ise gelişmişliği temsil ediyor…

Bilim insanları, amigdalayı ancak gelişmiş ve hızlı karar alabilen serebral korteksin frenleyebileceğini belirtiyorlar.

sozcu1

Ancak serebral korteksin de eğitimle, düşünsel ve sanatsal aktivitelerle, eleştirel yaklaşımlarla, tartışarak, analiz yeteneğini geliştirerek, daha fazla okuyup daha fazla müzik dinleyerek gelişebileceğini vurguluyorlar.

Serebral korteks geliştiğinde, aniden yumruk atmanızı, birden küfür etmenizi, ya da kaçmanızı emreden amigdalayı frenleyerek, bu kararları vermeden önce düşünüp taşınmanızı sağlıyor…

Bunları öyle laf olsun diye yazmıyorum. İster medyaya, ister sosyal medyaya bir göz atın ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.

Dünya giderek gelişiyormuş!.. Tamam dünya gelişiyor da, biz neden gelişen dünyaya uyum için serebral korteksimizi değil de o minik ilkel amigdalamızı büyütmeye çalışıyoruz?!..

Nasıl oluyor da Sözcü ve Yeni Akit gibi insanın amigdalasına seslenen gazeteler bu ülkede yüzbinlerce satabiliyor?!..

Nasıl oluyor da, referandumda “evet” oyu vereceğini açıklayan Hülya Avşar için birileri, açık bir fotoğrafını da kullanarak, “sen 35 yıldık kime hayır dedin ki?” diye bir paylaşımda bulunabiliyor?!..

akit

Nasıl oluyor da bir partinin genel başkanı, “başkanlık gelirse kan dökülür” diye tehditler savurabiliyor?!..

Nasıl oluyor da bir parti yöneticisi, “eğer hayır çıkarsa, iç savaş da çıkar” diyebiliyor?!..

Hay, “evet”iniz de yere batsın, “hayır”ınız da!...

Sizi gidi amigdala kurbanları sizi!...

  YORUM YAP / YORUM OKU
YALÇIN ŞİMŞEK DİĞER YAZILARI
22 ŞUB
2017
Sözcü, Akit, küfür, amigdala vs.
10 ŞUB
2017
Takan’ı kim takar?..
2 ŞUB
2017
Ruhumuz faşist!
25 OCA
2017
CHP’nin asıl sorunu, Kılıçdaroğlu…
21 OCA
2017
Yüzde 61 “evet”
16 OCA
2017
Hoca döver, Müftü Vekili bakar!..
14 OCA
2017
“Deli Petro”dan Kılıçdaroğlu’na…
8 OCA
2017
…Ya DEAŞ’a destek verenler?
4 OCA
2017
Diyanet ne iş yapar?
25 ARA
2016
“Koyunların” sessizliği
21 ARA
2016
Yanlış hesap Putin’den döndü!
16 ARA
2016
PKK’ya lanet, Kürtlere destek…
11 ARA
2016
İnsanlıktan çıkanlar…
1 ARA
2016
Kızılay’ın jesti… Bir insanın dürüstlüğü…
25 KAS
2016
Teröre evet, OHAL’e hayır!
13 KAS
2016
Cem küçük, konu büyük…
8 KAS
2016
Bu kez başaramadınız…
19 EKİ
2016
CHP havada, oylar da tavada olacak öyle mi?
8 EKİ
2016
HDP’nin yalan rüzgarı…
4 EKİ
2016
HDP’li vekillerin ne ayrıcalığı var?
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
Demirtaş'a hapis cezası!
Demirtaş'a hapis cezası!
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
AK Parti'den referandum için '3İ' planı!
AK Parti'den referandum için '3İ' planı!
Türkiye'den 4 stat aday gösterildi
Türkiye'den 4 stat aday gösterildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sinema yeni kral ve kraliçelerini arıyor
Sinema yeni kral ve kraliçelerini arıyor
Borsa güne ekside başladı
Borsa güne ekside başladı
Savcı Sayan kalp krizi geçirdi
Savcı Sayan kalp krizi geçirdi
Çipli kimlik kartına geçiş sayısı 1 milyona yaklaştı
Çipli kimlik kartına geçiş sayısı 1 milyona yaklaştı
'Varlık Fonu istikrara katkı sağlayacak'
'Varlık Fonu istikrara katkı sağlayacak'
Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecinin ifadesi!
Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecinin ifadesi!
Nusaybin'de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı
Nusaybin'de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı
Konya'da öldürüp Antalya'da gömdüler
Konya'da öldürüp Antalya'da gömdüler
2016 yılında mutluluk oranı arttı
2016 yılında mutluluk oranı arttı
Kadın sürücünün park imtihanı !
Kadın sürücünün park imtihanı !
Kılıçdaroğlu, referandumda evet çıkmayacağına inanıyor
Kılıçdaroğlu, referandumda evet çıkmayacağına inanıyor
28 Şubat davasının 87. duruşması başladı
28 Şubat davasının 87. duruşması başladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English