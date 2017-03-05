Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinin 'referandumdan evet çıkarsa biteriz' dediğini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, 'Korkunun ecele faydası yok, biteceksiniz' dedi.

Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinin 'referandumdan evet çıkarsa biteriz' dediğini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Korkunun ecele faydası yok, biteceksiniz" dedi.

AK Parti'nin referandum kampanyası kapsamında Bingöl'de halka hitap eden Yıldırım, "Tünelin ucunda ışık göründü. Teröre büyük darbe vurduk, artık can çekişiyorlar. 16 Nisan'dan sonra size söz veriyorum, Bingöl Meydanı'nda söz veriyorum, bu örgüt bitecek. Bu milletin düşmanı katiller, Kandil'deki sözde ağa babaları ne diyorlar? Burayı dikkatli dinleyin. Kandil'dekiler diyor ki 'Sandıktan evet çıkarsa, biz biteceğiz.' Biteceksiniz, korkunun ecele faydası yok, biteceksiniz. Allah'ın izniyle sandıktan 'evet' de çıkacak FETÖ de bitecek, PKK da bitecek, DEAŞ da bitecek" diye konuştu.



PARLAMENTER SİSTEMİN İŞLEMEZLİĞİNİ ANLATTI

Parlamenter sistemin işlemezliğini Türkiye'de kurulan hükümetlerin sayısıyla ilgili bilgi vererek anlatan Yıldırım, 94 yıllık Cumhuriyet tarihinde 4 senede bir seçim olsa, bugün 24'üncü hükümet kurulmuş olacağını ama şimdi 65'inci hükümette olduklarını söyledi. Parlamenter sistemle hizmetler hep geri gittiğini, enerjinin, kaynaklarımız heba olup gittiğini ifade eden Başbakan, ABD'nin 45. başkanını seçtiğini, başkanlık sisteminde durumunu parlamenter sistem gibi olmadığını ifade etti.

