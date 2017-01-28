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Soyu tükenmekte olan sevimli lemurlar çoğaldı
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Soyu tükenmekte olan sevimli lemurlar çoğaldı

Dünyada soyu tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alan sevimli lemurlar, kısa sürede benimsedikleri İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hızla çoğalmaya başladı. 6 üyeli küçük grubun İzmir'de 8 yavrusu birden olunca ailedeki lemur sayısı 14'e çıktı.

Dünyada soyu tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alan sevimli lemurlar, kısa sürede benimsedikleri İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hızla çoğalmaya başladı. 6 üyeli küçük grubun İzmir'de 8 yavrusu birden olunca ailedeki lemur sayısı 14'e çıktı.
2005 yılında gösterime giren Madagascar adlı animasyon filmiyle tüm çocukların sevgilisi haline gelen halka kuyruklu lemurlar, dünyada "nesli tükenen hayvanlar" listesinde yer almasına rağmen İzmir'deki ailelerini istikrarlı bir şekilde büyütüyor.
Anavatanı Afrika kıtasındaki Madagaskar adası olan, hayvanlar aleminin bu en zararsız, en korumasız ve en sevimli üyeleri, 2008 yılında geldikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın koşullarını kısa sürede benimseyerek hızla çoğaldı. 6 üyeli küçük lemur ailesi, İzmir'deki adaptasyon döneminin ardından 8 doğum birden yaşayarak 14 üyeli geniş bir aileye dönüştü. Uzmanlar bu doğumların, hayvanların Doğal Yaşam Parkı'nda sağlanan ortamı benimsemeleri nedeniyle çok önemli olduğunu vurguladı.

GÜNDE 3,5 KİLO MUZ YİYORLAR
İri, parlak gözleri, tuhaf çığlıkları ve sempatik tavırlarıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinden büyük ilgi gören lemurların en sevdiği yiyecek hiç kuşkusuz muz. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan her hayvan için Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği (EAZA) kriterlerine göre yemek listesi oluşturulurken, lemurlar için hazırlanan yemek listesinde ise her türden taze meyve ama "kesinlikle" muz bulunuyor. Her zaman çok iştahlı olan bu sevimli hayvanlar, günde ortalama 3,5 kilo muz tüketiyor.
Avrupa'nın sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, bin 300'den fazla türde bin 500'ü aşkın hayvanı barındırıyor.

ÇOK SEVİMLİ, ÇOK GÜRÜLTÜCÜ
Halka kuyruklu lemurlar, dünyada soyları tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alıyor. En sosyal hayvanlar listesinde de yine onlara rastlamak mümkün. 12-24 bireyden oluşan gruplar halinde yaşarlar. Anaerkildirler. Çok iyi koku alır ve bölgesini bunun için özelleşmiş olan bezlerden ürettikleri salgılar ile işaretlerler. Erkekleri ayrıca bölgelerini savunmak için koku kavgaları yapar. Çok sevimli oldukları kadar çok gürültücüdürler. Tehlike durumlarında uyarma çağrıları atarlar. Aralarında iletişim kurmak için koku duyularını kullanırlar. Yumuşak ve geniş el, ayak tırnaklarını objeleri tutmak ve birbirlerini tımar etmek için kullanırlar. Dişi yavrusunu, annenin sırtına tutunacak hale gelene kadar ağzıyla taşır. Kuyrukları, tehdit altındayken görsel bir sinyal olarak, ayrıca ağa& ccedil;tan düşmemek için bir denge aracı olarak iş görür. Kollarını bacaklarını açarak güneşlenmeyi çok severler. Çok konuşkandırlar. Homurtu, ıslık ve kedi benzeri miyavlamayla selamlaşır, alanlarını korur ve birbirlerine haber verirler. Araştırmalar, halka kuyruklu lemurların düzen oluşturabildiklerini, basit aritmetik problemleri anlayabildiklerini ve alet kullanabildiklerini ortaya koyuyor.


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