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Soysal, Gürkan'ı birlik gecesine davet etti
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Soysal, Gürkan'ı birlik gecesine davet etti

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek düzenleyecekleri birlik gecesine davet etti.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek düzenleyecekleri birlik gecesine davet etti.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal ve Başkan Yardımcısı Burak Doğan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, dernek olarak düzenlenecek olan birlik gecesine Başkan Gürkan'ı davet ederek, "Cuma günü yapacağımız birlik beraberlik gecesine başkanımızı da davet etmek için geldik. Sağ olsun Başkanımız Malatyaspor ile ilgili desteklerini esirgemiyor. Takımımızın yanında oluyor. Kendisine verdiği desteklerden dolayı taraftarlar derneği adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Malatyaspor Taraftarlar Derneği başkanı ve yönetimini burada görmekten dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Malatyasporumuz, Malatya'mızın ortak paydasıdır. Ortak değerimiz Yeni Malatyasporumuzun ligdeki başarısı, Malatya'nın Türkiye endeksindeki başarısı olarak karşımıza çıkıyor. Malatyasporumuzun son maçı hariç biraz sıkıntıya girmesi hakikaten Malatya'mızda da büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Son maçtaki 5-1'lik galibiyet Malatya'nın da yüzünü güldürmüştür. İnşallah bu galibiyet serisine bundan sonraki maçlarda devam edeceğine inanıyorum. Tabi taraftarlık önemli bir hadise, özellikle spor karşılaşmalarında. Malatya'mızın taraftarı, sporun centilmenliğine yakışır, yaraşır tutum ve davranışlarıyla Malatya'nın gönlünde taht kurmuştur. Takdire şayan tutum ve davranış sergilemişlerdir. Bu anlamda başkanımızın nezdinde tüm taraftarlarımızı kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah düzenlemiş oldukları organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyacağımız belirtmek istiyorum. Kendilerinin bu çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, ziyaret esnasında Gürkan'a 44 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye etti.
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