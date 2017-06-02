Soymaya kalktığı markettekiler silahlı çıkınca...

Soymaya kalktığı marketteki herkes silahlı çıkınca etkisiz hale getirildi.

Soymaya kalktığı marketteki herkes silahlı çıkınca etkisiz hale getirildi.

Brezilya'da silahlı bir şahıs, soygun için girdiği markette kötü bir sürprizle karşılaştı. Zira iş yerinde bulunan hemen hemen herkeste silah vardı. İçeride bulunanlar soyguncuyu etkisiz hale getirirken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

