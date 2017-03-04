Soylu: 'Hadi bugün özerklik ilan edin de görelim'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bir taraftan Varto'da, bir taraftan Cizre'de, bir taraftan Nusaybin'de 'biz özerklik ilan ettik' dediler. Hadi bugün özerklik ilan et de görelim bakalım' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir taraftan Varto'da, bir taraftan Cizre'de, bir taraftan Nusaybin'de 'biz özerklik ilan ettik' dediler. Hadi bugün özerklik ilan et de görelim bakalım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Valisi Amir Çiçek'i ziyaret etti. Ziyarette valilik girişinde yöresel kıyafetler ile karşılanan Bakan Soylu'ya ocuklar çiçek verdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün de hazır bulunduğu karşılama töreninin ardından valilik özel anı defterini imzalayan Bakan Soylu, buradan esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ziyaret esnasında esnaflar ile de sohbet eden İçişleri Bakanı Soylu, Menteşe Kurşunlu Camii'deki bir cenazeye katıldı. Esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Menteşe İlçe teşkilatının seçim bürosunun açılışını yapan Bakan Soylu, "16 Nisan önemlidir. Geleceğimiz için önemlidir. Rahmetli Menderes'e yaptıkları, rahmetli Özal'a yaptıkları için önemlidir. 16 Nisan önemlidir. Bir taraftan Demirel'e yaptıkları, bir taraftan Erbakan'a yaptıkları için önemlidir. Size sadece şunu söylemek istiyorum ve sormak istiyorum. 7 Haziran seçimlerinin ertesi günü bu ülkede aldıkları oydan güya kendilerine güç bulmuş, kuvvet bulmuş gibi hisseden PKK'nın siyasi uzantısı olan siyasi partinin afrasını, tafrasını hiçbir şekilde, ama hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmamanızı isterim. Neden? Söylemek istiyorum. Neden çünkü artık Türkiye'de 7 Haziran'da Türkiye'de tek başına iktidar yoktu. Onların aradığı istikrarsız bir Türkiye idi. Onların aradığı karar vermekte zorlanan bir Türkiye idi. Onların aradığı hedeflerinden uzaklaşmış bir Türkiye idi. Ve onların aradığı, işte biz tam biz bu Türkiye'yi diz çökertiriz ve istediğimizi yaparız dedikleri gün, bir taraftan Varto'da, bir taraftan Cizre'de, bir taraftan Nusaybin'de 'biz özerklik ilan ettik' dediler. Hadi bugün özerklik ilan et de görelim bakalım. Sıkıntı içinde timsal olmak yakışmaz. Biz özgür bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, zengin bir Türkiye, ayaklarının üzerinde duran bir ülke olacağız" dedi.

"Ülke yönetmek, sadece devlet adamı olmak ve günü gereğini yerine getirmek değildir. Tarihin ve medeniyetin bizim üzerimize yüklediği sorumlulukları taşımaktır" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Ve bundan 200 yüz yıl sonra, 300 yüz yıl sonra bu ülkeyi yöneten insanlar sadece hizmet etmezler, gerçek adına sorumluluk yüklenirler. Ve derler ki, artık 50 yıldır, 60 yıldır bu ülkenin başına gelen felaketlerin bir daha bu ülkenin başına gelmemesi için yeni bir sisteme dönüyoruz. Bu mevcut sistem ifade etmek istiyorum ki, bu ülkeyi ve bu milleti sürekli kazalar ile karşı karşıya bırakan ve birilerinin iradesini bu ülkede sürekli hegomanya olmasını isteyen bir sistemdir. Biz 21. asra iyi başladık. Tam 300 yıldır, Karlofça'dan itibaren 300 yıldır ayaklarımız üzerinde 300 yıldır ilk kez 21. asrın başından itibaren gidiyoruz. Etrafımızdaki coğrafyayı yaktılar, Türkiye'yi de bu coğrafyanın içerisine koymaya çalıştılar. Avrupa sendeledi, Türkiye'yi sendeletmeye çalıştılar. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuvvetli ve kudretli, herkesin kabul ettiği bir anlayış iye beraber gidiyoruz. Güçlü bir parlamentoyu, güçlü bir yargıyı, güçlü bir yasamayı ve ifade etmek istiyorum ki, hedeflerine doludizgin gidebilecek bir Türkiye'yi 16 Nisan'dan sonra hep birlikte kucaklamak durumundayız. Başımıza türlü türlü işler geçirmeye çalışıyorlar. Terörle, ekonomi ile dolarla Euro krizi ile bir taraftan Avrupa'dakiler ülkeyi farklı göstermeye çalışıyorlar. Şu anki durumumuzu bilmenizi istiyorum ki, şu andaki durumumuzu çekemiyorlar."

(Bekir Tosun / İHA)