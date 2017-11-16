16.11.2017 17:02 Soylu'dan maket polis aracı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket araç uygulaması ile ilgili, 'Maket araç uygulamasını kaldırabiliriz ama sonuçlarının olumlu olduğunu belirtmek isterim' açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket araç uygulaması ile ilgili, "Maket araç uygulamasını kaldırabiliriz ama sonuçlarının olumlu olduğunu belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen 8'inci Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nde, "En çok tartışılan meselelerden bir tanesi maket araç uygulamasıdır. Bazen bizi 'Tuzak radar uygulamasını kaldırdınız ama maket araç uygulamasıyla karşı karşıya bıraktınız' diye eleştiriyorlar. Bunu kaldırabiliriz de ama sonuçlarının olumlu olduğunu belirtmek isterim. Gerek kazalarda, gerekse de ölümlü kazalarda ve yaralanmalarda yüzde 6'nın üzerinde bir iyileşme olduğunu görüyoruz" dedi.

1 Temmuz'dan itibaren uygulanan hız koridorundan elde edilen sonuçları da paylaşan Bakan Soylu, "Ölümlü kazalarda yüzde 9 oranında bir düşüş, ölü sayısında da yüzde 6'lık bir azalış söz konusudur. 2011-2020 arasında kazalarda, ölümlü kazalarda yüzde 50 azalışı sağlamak hususundaki kararlılığımız devam etmektedir. Bugün yüzde 29'lardayız ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla bunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

(İlker Turak/İHA)

