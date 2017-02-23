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Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na: Adamlarını derle topla
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Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na: Adamlarını derle topla

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 gündür haber alınamayan Abdi Aykut için Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösterdi. Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Adamlarını derle topla” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 ili kapsayan "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" sonrası AKP İl Başkanlığınca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Türkiye Konferansı"na katıldı.

Soylu, Nusaybin Kuruköy'de gözaltına alındıktan sonra 14 gündür hakkında haber alınamayan ve işkenceye maruz kaldığı iddia edilen Abdi Aykut için Twitter hesabında paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

'NEYİN TARAFINDASINIZ SİZ?'

​Soylu, Tanrıkulu'nun paylaşımı sonrası Kılıçdaroğlu'na şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; adamlarını bir araya topla, terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onların teminatı olmasınlar. Milletimizi istismar etmesinler. Çok net şekilde söylüyorum. Burada bu millet büyük bir mücadele yapıyor. İstiklal mücadelesi… 4 gündür, 5 gündür, 6 gündür, 7 gündür susuyoruz, söz söylemiyoruz. 85 kilogram patlayıcı Mersin'in göbeğinde çıktı. Ankara'da İstanbul'da, ülkemizin her tarafında şer odakları odaklanmış, oradan bu ülkenin yarınlarını karalamaya, ülkemizin birliğini bozmaya, oradaki insanları korkutmaya, orayı kendine sığınak alanı olarak görmeye, oradan iş adamlarına 'şu kadar para göndereceksiniz, evlatlarınızı Kandil'e göndereceksiniz.' diyor. Neyin tarafındasınız siz? Türkiye kararlı bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi de demokrasi ve hukuk devleti çerçevesinde vermektedir.”

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