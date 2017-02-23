Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Adamlarını derle topla !
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Adamlarını derle topla !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'Adamlarını derle topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Kimin tarafında neyin tarafındasınız siz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Adamlarını derle topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Kimin tarafında neyin tarafındasınız siz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" için geldiği Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yeni Türkiye' toplantısına katıldı. Bakan Süleyman Soylu, Nusaybin'e bağlı Koruköy'de süren operasyon üzerinden CHP'yi eleştirdi.

"ADAMLARINI DERLE TOPLA"
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Soylu, "Birkaç gündür o Koruköy'de ne oluyor diye seslenenlere, soranlara, başka bir şey olduğu zaman İçişleri Bakanını arayıp soruyorsunuz. CHP'li arkadaşlarımıza soruyorum. Başka bir şey olduğunda İçişleri Bakanına arayıp söylüyorsunuz. Nereden talimat aldınız da Mardin'de Koruköy'de ve onun etrafında PKK terör örgütünün oradaki milleti korkutarak sindirerek yer aldığı ve oradan bütün Türkiye'ye korku saldığı. Evet, söylüyorum Antalya'ya bomba gönderdiler oradan. Manisa'ya İzmir'e bomba gönderdiler oradan ve insanlarımızın canını yaktılar. Sen milletvekilisin terör örgütünün payandası değilsin. Terör örgütünün uşağı değilsin. Lafınızı ve ölçünüzü bilin de konuşun. 11 yaşındaki o evladımız bu dünyada da öteki dünyada da yakanda olur. Teröristlerin arkasında olmayın. Milletin yanında olun yeter artık. Açıp soruyor musun özel harekat polisimiz o eylemleri gerçekleştirenlere karşı bu milletin adına mücadele ederken gözünü, kolunu kaybedenlere ne oldu diye sormuyorsun? Ama alçakça PKK'lı teröristlere ne oldu diye soruyorsunuz. Kimsiniz siz? Şuramıza kadar geldi artık. Siyaset yapacaksanız edeplice yapın. Kılıçdaoğlu'na söylüyorum. Adamlarını derle topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onlara zemin hazırlamasınlar. Milletimizi istismar etmesinler. Burada bu millet istiklal mücadelesi yapıyor. Altı yedi gündür susuyoruz. 85 kilo patlayıcı Mersin'in göbeğinde çıktı. Bir şer odağı oraya odaklanmış oradan bu ülkenin yarınlarını kana bulamaya çalışıyor. Kimin tarafındasın, neyin tarafındasınız siz" şeklinde konuştu.

"HADİ ŞİMDİ YAPSINLAR DA GÖRELİM"
Referanduma ilişkin de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin sandık baskılarına işaret ederek, "Şu referandum bitsin bak neler olacak. Bu referandumun en önemli kararı millet ne derse o olacak, millet ne istiyorsa, o olacak, millet ne karar veriyorsa o olacak. Karayazı'da 7 Haziranda nasıl oy kullanıldığını ben biliyorum. Hadi şimdi kullandırsınlar, milleti tehdit etsinler de görelim" dedi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tarihi surlarda kaçak kazı yapan şahıs yakalandı
'Hayal ettiğim Bursaspor bu değil'
Milliler son dakika golüyle güldü
Gaziantepspor maçı hazırlıkları başladı
TSK ve ÖSO El Bab'ı ele geçirdi
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti
Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tarihi surlarda kaçak kazı yapan şahıs yakalandı
Tarihi surlarda kaçak kazı yapan şahıs yakalandı
'Hayal ettiğim Bursaspor bu değil'
'Hayal ettiğim Bursaspor bu değil'
Milliler son dakika golüyle güldü
Milliler son dakika golüyle güldü
Gaziantepspor maçı hazırlıkları başladı
Gaziantepspor maçı hazırlıkları başladı
TSK ve ÖSO El Bab'ı ele geçirdi
TSK ve ÖSO El Bab'ı ele geçirdi
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Bakan Işık'tan El Bab açıklaması
Bakan Işık'tan El Bab açıklaması
Kayıp parmak mahkemeye taşınıyor: Ya yedi ya da...
Kayıp parmak mahkemeye taşınıyor: Ya yedi ya da...
Hamsi fiyatları rekor kırdı
Hamsi fiyatları rekor kırdı
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Adamlarını derle topla !
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Adamlarını derle topla !
Aliyev, Bakan Çelik'i kabul etti
Aliyev, Bakan Çelik'i kabul etti
Pakistan Başbakanı Şerif TBMM'de
Pakistan Başbakanı Şerif TBMM'de

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English