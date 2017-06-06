Soygunu fark etmediler bile!

Hemen yanlarında gerçekleşen soygunu fark etmediler.
Hemen yanlarında gerçekleşen soygunu fark etmediler. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iş yerine giren şahıs, çalışana elindeki silahı göstererek kasadaki paraları istedi. O sırada diğer çalışan ve müşteriler soygunu fark etmezken, paraları alan şahıs hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıkarak kaçtı.
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