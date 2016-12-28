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Soygunu açılamayan kapı durdurdu
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Soygunu açılamayan kapı durdurdu

Afyonkarahisar'da bir kuruyemiş dükkanına girmeye çalışan 3 hırsızın yaklaşık 4 dakika boyunca demir kapıyı açma girişimi an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, hırsızların kapısını açmayı başaramaması sonucu dükkanın önünden yakalanma korkusu ile kaçmalarıyla son buluyor.

Afyonkarahisar'da bir kuruyemiş dükkanına girmeye çalışan 3 hırsızın yaklaşık 4 dakika boyunca demir kapıyı açma girişimi an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, hırsızların kapısını açmayı başaramaması sonucu dükkanın önünden yakalanma korkusu ile kaçmalarıyla son buluyor.

Edinilen bilgilere göre, olay Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. İlçenin en işlek yeri olan Demokrasi Meydanındaki Taktak Kuruyemiş isimli dükkanın 3 kişi tarafından soyulma girişimi an be an güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızların soygun girişimi cam kapıya takılırken, 3 şahıs tarafından dakikalarca levye ve çeşitli araç gereçlerle zorlanan kapı açılmayınca şahısların hırsızlık girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Güvenlik kameralarına yansıyan soygun girişiminin ise şöyle gerçekleştiği görülüyor:

Dükkanın önüne önce 3 kişi geliyor ve dükkanın içerisine bakarak kolaçan ettikleri gözleniyor. Şahısların birisinin kar maskesi ile yüzü kapalı. Güvenlik kamerası olduğunu fark edince diğer iki şahıstan biri eliyle diğeri ise montu ile yüzünü kapatmaya çalışıyor. Şahıslar içeriye bir süre baktıktan sonra dükkanın önünden ayrılıyorlar. Yaklaşık 30 saniye sonra ellerine eldiven giyinmiş bir şekilde çuval ve poşet ile geriye gelen hırsızlardan birisi hemen dükkanın bulunduğu sokağın başına giderek gözcülük yapmaya başlarken diğeri 2 ise yanlarındaki levye ile cam kapıyı açmak için girişimde bulunuyor. Bir süre uğraşan şahıslardan birisi kapının açılmadığını görünce diğer şahısa bir şeyler söylemeye başlayarak, elindeki malzemeleri veriyor ve o şahısta aldığı malzemeler ile dükkanın önünden ayrılıyor. Bu sırada kapıyı açmaya çalışan şahıs girişimini yaklaşık 1 dakika sürdürdükten sonra başarılı olamayınca gözcü olan arkadaşını yanına çağırarak ondan başka bir malzeme alıp tekrar kapıya doğru yönelerek yaptığı işe devam ediyor. Ancak şahıs yaklaşık 10 saniye sonra bir anda kapının önünden kalkıp hızlıca kaçıyor. Yaklaşık 20 saniye sonra tekrar dükkanın önüne gelen şahıslar işlerine kaldığı yerden devam ediyor. İçlerinden biri yine gözcülük işini üstlenirken diğerleri ise dükkanın kapısına yönelerek ellerindeki araç ve gereçlerle kapıyı açmak için uğraşmaya başlıyorlar. Şahıslar yaklaşık 3 dakika boyunca kapıyı açmak için uğraşsalar da bunda başarılı olamıyorlar. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık girişimi, gözcü olanın diğerlerine haber vermesi ile şahısların bir anda kaçarak dükkanın önünden uzaklaşmaları ile son buluyor.

"Diğer marketlerin sürgülü kapılarını aşağıdan kaldırıp açmışlar"

Hırsızlık girişiminin yaşandığı iş yerinin sahibi Sadık Taktak ise yaşanılan hırsızlık girişiminin ardından gerekli önlemleri aldıklarını ifade ederek, "23 Ekim'de gece dükkanı kapattık gece 01.30'da sonra sabah tekrar ben açtım. Baktım kilit yok kilidi kurmuşlar. Babamı aradım 'kilit yok' diye. Sonra güvenlik kameralarına baktım, 3 kişi geliyor kilidi kırıyorlar. Emniyete gittik, bir şey çıkmadı. Biz arkasına düştük olayın sonra ertesi gün başka bir marketi soydular. 2 ay içerisinde hırsızlık, hırsızlık girişimi oldu. Bulunamadı, yani birkaç tanesi bulundu arkası gelmedi. Normalde bizim sürgülü kilidimiz vardı, sabah geldim yoktu ardından aşağıdaki gömmeli kilidi açamamış. Diğer marketlerin sürgülü kapılarını aşağıdan kaldırıp açmışlar. Yani kilidi açamamışlar önlemimizi aldık tabi" diye konuştu.
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