Soyguncuları çevrede bulunanlar yakaladı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Recklinghausen şehrinde, güpegündüz bir kuyumcuyu soymaya kalkışan 5 kişilik çeteyi çevrede bulunanlar yakaladı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Recklinghausen şehrinde, güpegündüz bir kuyumcuyu soymaya kalkışan 5 kişilik çeteyi çevrede bulunanlar yakaladı.

Recklinghausen şehir merkezinde bir kuyumcuyu soymaya kalkışan 5 kişilik çete, kaçmaya çalışınca, vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalandı. Çete üyeleri kuyumcudaki altınları çaldıktan sonra, dükkandan kaçmaya çalıştı. Hırsızların dükkandan kaçtığını gören vatandaşlar, hırsızların üzerine çullanınca, eli silahlı 5 kişilik çete üyeleri vatandaşlar tarafından yakalandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, tabanca ve gaz ile dükkan sahibinden zorla altın ve ziynet eşyası çalan hırsızlar, kaçmaya çalıştı. Bu arada olayı gören vatandaşlar, hırsızların üzerine çullandı. Bir kısım vatandaş hırsızları tutarken, diğerleri de polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri silahlı 5 kişilik hırsızlık çetesini gözaltına aldı.

Recklinghausen Polis Sözcüsü Ramona Hörst, hırsızların yakalanmasını sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. Hörst, şehirde kesinlikle bu tür hırsızlık olaylarına izin verilmeyeceğini ifade ederek, vatandaşların bu tür durumlarda hemen polisi aramalarını istedi. Zanlılar, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(Mustafa Tığlı / İHA)