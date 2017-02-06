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Soyguncu kardeşler trende yakalandı
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Soyguncu kardeşler trende yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir süpermarkette silah ve palayla soygun yapan iki kardeş, trenle kaçarken yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir süpermarkette silah ve palayla soygun yapan iki kardeş, trenle kaçarken yakalandı.
Olay, Yıldıztepe Mahallesi 61. Sokakta bulunan süpermarkette dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. (18) O.A. (16) isimli iki kardeş, süpermarketin kapanmasına dakikalar kala çeketlerinde getirdikleri silah ve pala ile müşteri olarak girdi. Bir süre kasa etrafından vakit geçiren şüpheliler, daha sonra ceketlerinden çıkardıkları silah ve palayla bayan kasiyerleri tehdit etmeye başladılar. Kasadaki parayı soğukkanlılıkla alan iki kardeş, raflardan şişe su aldıktan sonra kayıplara karıştı. Soygun anları, markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TRENE BİNDİLER
Soyguncular silah tehdidiyle kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçarken, çalışanlar durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, güvenlik kamera kaydından soyguncuların eşkalini belirledi. Yapılan kısa araştırmada M.A., ve O.A.'nın Denizli istikametine giden bir trene bindiği tespit edildi. Bunun üzerine durum Buharkent polisine bildirilerek, önlem alınması istendi. Bu arada, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri trenin makinistiyle irtibata geçip durumu bildirdi. Verilen eşkali alan tren çalışanları, M.A. ve O.A.'nın bulunduğu kompartımanı Buharkent polisine bildirdi. Perona yanaşan trene baskın düzenleyen polis, 2 soyguncuyu kıskıvrak ele geçirdi. Buharkent'ten alınarak Nazilli'ye getirilen soyguncular, emniyetteki sorgusularının ardından adliyeye sevk edilecek.
Polis kayıtlarında çok sayıda suç kaydı olduğu bildirilen soyguncuların, marketteki kasadan 600 TL'ye yakın para aldığı öğrenildi.
(Veysel Karahan / İHA)
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