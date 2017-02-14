Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Soyguna engel olmak isterken bacağından vuruldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Soyguna engel olmak isterken bacağından vuruldu

Bahçelievler'de alışveriş için gittiği markette silahlı soyguna engel olmaya çalışan kişi bacağından vuruldu.

Bahçelievler'de alışveriş için gittiği markette silahlı soyguna engel olmaya çalışan kişi bacağından vuruldu.
Bahçelievler, Kocasinan Mahallesi, Anadolu 1. Sokağı üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 22.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan markete gelen yüzü maskeli şahıs silahını market sahibine doğrultarak kasadaki paraları istedi. Şüphelinin silah zoruyla paraları aldığı sırada ekmek almak için içeri gelen Baran Yıldız(16) isimli lise öğrencisi soygunu engellemek istedi. Baran Yıldız'ın engellemeye çalıştığı şüpheli yanında getirdiği silahla lise öğrencisine ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşun Baran Yıldız'ın bacağına isabet etti. Baran Yıldız'ı silahıyla yaralayan şüpheli kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı.
Yüzü maskeli şüpheli tarafından bacağından vurulan Baran Yıldız yere düşerek kanlar içinde kaldı. Market sahibi durumu sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Baran Yıldız'ı Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Soygunu engellemeye çalıştığı sırada Baran Yıldız'ın vurulduğunu ifade eden mahalle sakini,' Bakkala uğramış kendisi. Bir şeyler almaya çıkmış. Bakkalında gaspa uğradığını görünce müdahale etmeye çalışmış. Bunu yapınca da silahla bacağından vurulmuş. Hastaneye kaldırılmış' ifadelerini kullandı.
Yaşanan soygun ve yaralama olayının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri olayın yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar sırasında Baran Yıldız'a ait olduğu öğrenilen bir ayakkabının kanlar içinde olduğu görüldü. Gerçekleşen olay sonrasında market sahibinden bilgi alan ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
(Oğuzcan Yazar / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
HDP'li başkan gözaltında
Trajikomik 'kanser' tedavisi serüveni
Eylem hazırlığındaki 10 kişi gözaltına alındı
Çay ikram ettiler, monitörü çaldı
Ragbi Milli Takımlar antrenörlüğüne Kamerunlu Ngu getirildi
Dışişleri Bakanlığı Lahor'daki terör saldırısını kınadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi
Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi
Adil Gür'den referandum tahmini!
Adil Gür'den referandum tahmini!
İki ülke arasında 4 dev anlaşma!
İki ülke arasında 4 dev anlaşma!
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
HDP'li başkan gözaltında
HDP'li başkan gözaltında
Trajikomik 'kanser' tedavisi serüveni
Trajikomik 'kanser' tedavisi serüveni
Eylem hazırlığındaki 10 kişi gözaltına alındı
Eylem hazırlığındaki 10 kişi gözaltına alındı
Çay ikram ettiler, monitörü çaldı
Çay ikram ettiler, monitörü çaldı
Ragbi Milli Takımlar antrenörlüğüne Kamerunlu Ngu getirildi
Ragbi Milli Takımlar antrenörlüğüne Kamerunlu Ngu getirildi
Dışişleri Bakanlığı Lahor'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Lahor'daki terör saldırısını kınadı
Seyyar tatlıcıların kavgası kanlı bitti
Seyyar tatlıcıların kavgası kanlı bitti
Oğlunun biri 'Alex' diğeri 'Musa Sow'
Oğlunun biri 'Alex' diğeri 'Musa Sow'
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Barcelona'dan BEST Balıkesir'e
Barcelona'dan BEST Balıkesir'e
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Ankara'da hava destekli uyuşturucu operasyonu
Ankara'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English