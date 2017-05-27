Soygun girişimi çalışanlara takıldı

Soyguncu kaçtı, onlar kovaladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi, yanında silah olduğunu iddia ederek girdiği restorandaki çalışanları tehdit etti. O sırada büyük panik yaşayan müşteriler kaçmaya başlarken, şahıs ise kasaya yöneldi. Tezgahtaki makineyi yere atarak paraları isteyen soyguncuya çalışanın tepkisi vurmak oldu. Soygun girişiminde başarısız olan şahıs kaçmaya başlarken, çalışanlar ise onu kovaladı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
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