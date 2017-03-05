Soydaşlara ikamet müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Balkan ülkesindeki soydaşlarımızın bundan sonra 5 yıllık pasaport süresi varsa 5 yıllık da ikamet süresi olacak' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Balkan ülkesindeki soydaşlarımızın bundan sonra 5 yıllık pasaport süresi varsa 5 yıllık da ikamet süresi olacak" dedi.

Bursa'da Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Balkan Rumeli Çalıştayı'na katılan ve CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile aynı masada oturan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin CHP'yi eleştirdi. Bakan Müezzinoğlu, "Önümüzde bir halk oylaması var. Bu süreçte iki farklı bakış var. 'Hayır' ve 'Evet', tamamen vicdanlarımıza aittir. Bizler dünyayı gören, Türkiye'nin gerçeklerini bilen, büyük ülke olma ideali olan bir milletin mensuplarıyız. Önümüzdeki dönemde Türkiye daha istikrarlı ve daha şeffaf bir sürece katkı sağlayacak. Esasında CHP Bursa Milletvekili Erkan kardeşimiz beni burada mazur görsün. Sürece CHP'nin daha güçlü bir destek vermesini beklerdim. Çünkü şu anda seçimle gelen bir cumhurbaşkanı ve başbakan var. Böyle olunca istikrarlı bir nöbetin sürdürülebilmesi eşyanın tabiatına aykırı. Bunu mutlaka düzeltmek gerekirdi. Bu düzeltmeyle ilgili CHP'den beklentimiz, alternatifli teklifleri getirebilmesiydi. Geçtiğimiz Ağustos ayında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Başbakan Binali Yıldırım, 'Sayın Kılıçdaroğlu, biliyoruz başkanlık sistemine ve cumhurbaşkanlığı sistemine karşısınız. O zaman parlamenter sistemle ilgili önerilerinizi getirin. Her iki öneriyi milletin huzuruna götürelim. Milletimiz hangisine evet diyorsa onu kabul edelim' dedi. Ama ne yazık ki buna CHP katkı sağlamadı" dedi.

Yurt dışındaki üniversitelerden alınan belgelerin Türkiye'de geçerli olmasını sağlayan denklik belgesinin Balkanlar'daki soydaşlar için bir zamanlar zor alındığını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Denklik belgesinin ne kadar zor alındığını 1970 yılında 14 yaşında elimde tasdikname ile Türkiye'ye geldiğimde anladım. 40 günlük Ankara serüveninde bir işin ancak bir dayı ile çözülebileceğini yaşamış ve Türkiye'de tanıdık bir dayının ne kadar anlamlı olduğunu bilen bir kardeşinizim" diye konuştu.



MÜJDE VERDİ

Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk gibi Balkan ülkelerinden gelen vatandaşların Türkiye'de kalma sürelerinin pasaport süreleri kadar olacağını aktaran Bakan Müezzinoğlu, "Kısa süreli ikametlerin yaşattığı sıkıntıları İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresiyle ele aldık. Bundan sonra 5 yıllık pasaport süresi varsa 5 yıllık da ikamet süresi olacak. İkamet teskeresi için sıra almak, gün almak, bedel ödemekten insanlarımızı kurtaracağız" şeklinde konuştu.

Sağlık alanında da yeni bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Şimdi yeni bir yasal düzenleme yaptık. Cumhurbaşkanımızın onayında. Bu hafta içinde onaylanacak ve Resmi Gazete'de yayınlanacak. Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kalan vatandaşlarımıza aylık 53 liralık bir genel sağlık sigortası yapıyoruz. Dedik ki bu kapsama Balkanlar'daki soydaşlarımızı da alalım. Bundan sonra artık 53 liralık sağlık sigortası primini ödeyen Balkanlar'daki soydaşlarımız Türkiye'deki her türlü sağlık sigortasından yararlanabilecek" dedi.



"BULGARİSTAN'DAKİ SEÇİMLERE KATILIM YÜKSEK OLMALI"

Balkanlar'daki soydaşların emeklilik ve vatandaşlıkla ilgili sıkıntılarının da en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyleyen Müezzinoğlu, 26 Mart'ta Bulgaristan'da yapılacak erken seçimler için vatandaşların mutlaka sandığa gitmeleri gerektiğini söyledi. Müezzinoğlu, "Burada oy kullanma hakkı kim varsa mutlaka bu hakkı kullanmalı. Oylar bir bir toplanıyor. 'Bir oy eksik olsa ne olur' dememek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak oradaki vatandaşlarımız geleceğe daha güçlü bakabilmesi için Dost Birliği Hareketinin öne çıkmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

Bu arada CHP'li Erkan Aydın, konuşmasını bitirdikten sonra yanına oturan Müezzinoğlu'na, "Sayın Bakanım. 24'üncü dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda 60 maddede uzlaşma sağladık. Ama siz başkanlık sistemini masaya getirince masa dağıldı. Biz şu anki sistemin eksikliklerini biliyoruz ve gelin beraber düzeltelim dedik. Ama siz sürekli bizim kırmızı çizgimiz olan başkanlık sistemini masaya getiriyorsunuz ve biz de bunu kabul etmiyoruz" dedi. Bakan Müezzinoğlu ile Aydın'ın sohbeti salonda gülüşmelere sebep oldu.

(Burak Türker / İHA)