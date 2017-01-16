16.01.2017 22:05 Sow minik Fenerbahçe taraftarının sesini duydu

'Prader Willi Sendromu' adlı 16 bin kişide bir görülen hastalıkla mücadele eden Kayra Tütüncü'nün Moussa Sow'u görme istediği gerçek oluyor. 'Prader Willi Sendromu' adlı 16 bin kişide bir görülen hastalıkla mücadele eden Kayra Tütüncü'nün Moussa Sow'u görme istediği gerçek oluyor.

Konuyla ilgili Twitter hesabından Türkçe bir açıklama yapan Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Sow, "Genç Kayra mesajını aldım. Afrika kupası dönüşünden sonra hayalin gerçek olacak ve görüşeceğiz inşallah genç kardeşim" dedi.



