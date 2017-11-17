Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şov yaparken canından oluyordu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şov yaparken canından oluyordu

Zeytinburnu'nda motosikletli sürücüsü tek teker üzerinde giderken dengesini kaybedip önce yolda savrulup sonra kaldırıma çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motorcunun canını hiçe saydığı o anlar da başka bir sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda motosikletli sürücüsü tek teker üzerinde giderken dengesini kaybedip önce yolda savrulup sonra kaldırıma çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motorcunun canını hiçe saydığı o anlar da başka bir sürücünün kask kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan iki motosiklet kullanıcısından biri adeta canını hiçe saydı. Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli dengesini kaybederek yolda savrulup kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletlinin yardımına seyir halinde olan diğer motosiklet sürücüsü koştu. Çarpmanın etkisiyle motosikletlinin üzerine devrilen motosikleti kaldırdı. Motosikletlinin kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o anlarda diğer motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan kaza anı başka bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletli yolda seyir halinde olduğu görülüyor. Bir motosikletli tek teker üzerinde bir süre ilerleyip sonra tekrar tek teker üzerinde ilerlemeye başladığı sırada kaldırıma çarpıp yere düşüyor. Diğer motosiklet kullanıcısı da yardımına giderek motosiklet sürücünün üstünden kaldırıyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
Başakşehir ile Galatasaray 19. randevuda
5 ay önce aldığı telefonu elinde yandı
Ar-Ge harcaması 2016'da yüzde 19,5 arttı
Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
Eski gol kralı Zafer Biryol gözaltına alındı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
Bünyamin Sürmeli açıkladı: Kuvvetli soğukla birlikte kar geliyor
Bünyamin Sürmeli açıkladı: Kuvvetli soğukla birlikte kar geliyor
PKK'dan en kalleş pusu: Çocuklara ölüm tuzağı!
PKK'dan en kalleş pusu: Çocuklara ölüm tuzağı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
Tezkeresini alacağı gün şehit düştü
Tezkeresini alacağı gün şehit düştü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
Başakşehir ile Galatasaray 19. randevuda
Başakşehir ile Galatasaray 19. randevuda
5 ay önce aldığı telefonu elinde yandı
5 ay önce aldığı telefonu elinde yandı
Ar-Ge harcaması 2016'da yüzde 19,5 arttı
Ar-Ge harcaması 2016'da yüzde 19,5 arttı
Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
Eski gol kralı Zafer Biryol gözaltına alındı
Eski gol kralı Zafer Biryol gözaltına alındı
Kameraya el sallayan hırsızın pişkinliği pes dedirtti
Kameraya el sallayan hırsızın pişkinliği pes dedirtti
Adana'da 6 kişiye ByLock gözaltısı
Adana'da 6 kişiye ByLock gözaltısı
Şov yaparken canından oluyordu
Şov yaparken canından oluyordu
Şehidin kanı yerde kalmadı
Şehidin kanı yerde kalmadı
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
TOFAŞ kapılarını halka açıyor
TOFAŞ kapılarını halka açıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English