Souza Alanya maçında yok!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Osmanlıspor maçının ilk yarısında hakem Alper Ulusoy'a itiraz ettiği için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Osmanlıspor maçının ilk yarısında hakem Alper Ulusoy'a itiraz ettiği için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden olan Josef de Souza, önümüzdeki hafta oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Osmanlıspor mücadelesinin 25. dakikasında hakem Alper Ulusoy'a itiraz ettiği için sarı kart gören ve ceza sınırında bulunan tecrübeli futbolcu, 4 sarı kart hakkını doldurduğu için Alanyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)