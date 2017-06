'Sosyal yardım alma şartları değişti'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kaynak, sosyal yardım alma şartlarında tarihi bir değişikliğe gidildiğini belirterek, 'Sosyal yardım almanın şartları yeniden belirlendi' dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kaynak, sosyal yardım alma şartlarında tarihi bir değişikliğe gidildiğini belirterek, "Sosyal yardım almanın şartları yeniden belirlendi" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret Odası bahçesinde düzenlenen iftar programı, KMTSO Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, selamlama konuşmasıyla başladı.

Ardından kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin birilerine kalkan olduğunu belirterek, "Bu yapının 2013'te biz bir terör örgünü olduğunu gördüğümüzde ne yaptık, Cumhurbaşkanımız; 'bunlar paralel devlet yapılanmasıdır, bunlar bir terör örgütüdür' dedi. İşin adını koydu ve bunların üstüne gittik. Peki biz bunların üstüne gittiğinde kim bunlara kalkan oldu? Bugün yürüyüş yapan CHP kalkan oldu. Bunlarla ilgili hukuki işlemler yapmak istediğimizde CHP ve milletvekilleri bunların avukatlığını üstlendi. Hatırlayın 17 Mayıs günü Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem, Enis Berberoğlu Zaman Gazetesini ziyaret ettiler. 2 gün sonra 19 Mayıs günü Kemal Kılıçdaroğlu, 'ben MİT tırları ile görüntüleri gördüm' dedi. 2 gün sonrada Cumhuriyet Gazetesinde MİT tırları ile ilgili sözde görüntüler, yurt dışında Türkiye düşmanlarının pohpohlamasıyla yaşayan kendi ülkesine ihaneti insanlık ve özgürlük sayan bir gazeteci bunu haber yaptı. Ne yaparsak yapalım, her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den, Erdoğan'dan kurtulmalıyız diye mücadele edenlerin cephesinde kim varsa bakın, orada FETÖ'yü görürsünüz, orada DEAŞ'ı görürsünüz orda PKK'yı görürsünüz orda DHCKP-C'yi görürsünüz. Sonra dönüp bakın siyasette bu terör örgütlerine sahip çıkan söylemi ve sözleri kim kullanıyor. Lütfen dönüp bir bakın ve sonra dönüp bir bakın bugün adalet adına yürüdüğünü söyleyenler ne kadar samimidir. Bu adalet adına bir yürüyüş müdür? Yoksa Türkiye karşıtı lobilerin adeta ekmeğine bir yağ sürmek ve Türkiye'de yeni bir suçlanma oluşturmak için yapılmış bir hazırlık mıdır? Bunlara bir bakalım bunların farkında olalım" diye konuştu.



KAYNAK: TÜRKİYE İSTİKRARIN EN BÜYÜK GARANTİSİDİR

AK Partili Mahir Ünal'ın konuşmasın ardından kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise, terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını kaydederek, "DEAŞ terör örgütünü kim silahlandırmaktadır. Biz DEAŞ terör örgütüne karşı en etkin mücadeleyi verirken şimdi İncirlik'ten çekilecek olan Almanya'nın tanksavar silahları DEAŞ terör örgütünün elinde. Bizim tankımıza yönelik kullanılmış ve askerlerimiz onun içinde şehit olmuştur. Kimin aklıyla alay ediyorsunuz ey batılılar, ey müttefikler. Kimin aklıyla alay ediyorsunuz. Irak'ın Suriye'nin çöllerinde yere demir atarsanız mermi mi bitiyor, mermi mi hasat ediliyor. Evet bölgede birileri kendi politikalarını hakim kılmak için bir vekalet savaşları yürütüyorlar ve Türkiye bu bölgede istikrarın en büyük garantisidir. Ülkemizin güvenliği için hemen sınırımızın bitişiğinde bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Katar'a ambargo uygulayan ülkeler 13 maddelik şartlar öne sürdüler, maddenin birine size anlamlı gelmiyor mu? Türkiye'nin Katar'da zaten mevcut olan üssünün kapatılması yeni üs kurulmasının da engellenmesi bu anlaşman iptali. TSK, Afganistan'da barış için var, Aden körfezinde barış için var, Bosna'da barış için var, Somali'de dünyanın bir çok yerinde barış için var. Ve Katar'da da o bölgenin barışını tesis etmek için var olacak. Orada sekiz, on bin kilometreden gelmiş bir devletin on binden fazla askeri ile uçağı ile ağır silahları ile bir üssü olmasına, bir askeri üssü olmasına hiç mi itirazı olmayacak malum İslam devletlerinin. Türkiye'nin bir başka Müslüman ülkelerinin askerlerinin orada üs kurmasına Katar'la aralarındaki problemin çözümü için bu üssü kaldırma şartı koyacaklar. Halbuki onlara 5 Haziran'da başlayan Katar krizinden sonra, 'durun siz kardeşsiniz Ramazan ayı haram aylardır, ramazan ayı 3 aylar bırakın Müslümanların birbirleri ile cidalini başkaları ile bile cidal etmemeleri gereken aylardır' dedik. Bir mekik diplomasisi yürüten Türkiye'ye karşı böyle bir istekte bulunuyor. Hadiseler çok önemli oyun büyük, ama Allah'ın izni ile bütün bunların altından kalkacak kararlılıkta kabiliyette bizler tarafından eskizsiz yerine getirilmektedir" dedi.

CHP'nin adalet yürüyüşünü magazinsel olarak değerlendiren Kaynak, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına kadar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yürüyüş yerine elbette yapsın demokratik haklarını icra etsin, ama bu yürüyüş yerine bu adeta magazinsel hareketler yerine Ülkemizin bu ciddi sorunlarını kafa yormasını temenni ederdim" diyerek tavsiyede bulundu.



"SOSYAL YARDIM ALMA ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ"

Kaynak, konuşmasının sonunda sosyal yardım alam şartlarında tarihi bir değişikliğe gidildiğini belirterek, "Sosyal yardım almanın şartları yeniden belirlendi. Bu şartlar içerisinde, eğer çalışma çağında ise, eğer iş görebilir halde ise, vaziyette ise ve sosyal yarım alıyorsa İş-Kur'a kayıt olacak ve yine İş-Kur'a kayıtlı istihdam için talepte bulunan işveren tarafından bir iş teklif edilecek. Sınırları çizildi. Yani kişiye yaşadığı yerden 500 kilometre çalış denilmeyecek. Aynı ilçede merkezinde yada büyük şehir içerisindeyse iki vasıtayla ulaşabilinecek mesafede bir iş teklif edilecek. Ben bu işi beğenmiyorum dediğinde, ikincisi oda uygun değilse üçüncüsü teklif edilecek. Son teklifte de ben bu işte çalışmam dediği takdirde bütün sosyal yarımları kesilecek. Türkiye yan gelip yatma yeri değil, Türkiye çalışma, üretme yeridir. Çünkü Türkiye sadece 786 bin metrekareyle değil, dünyanın bütün mazlum coğrafyalarıyla, bütün mağdurlarıyla bir büyük yükün altındadır. İşte bu sosyal yardım yöneltmeliğimiz tarihi bir adım olarak değişmiştir" dedi.

İftar programı yapılan konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal, il genelinde başarılı yöneticilere teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi.

