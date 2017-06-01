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Sosyal medyanın gündemine oturan olay tramvay kamerasında
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Sosyal medyanın gündemine oturan olay tramvay kamerasında

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattı üzerindeki çimlerde namaz kılan vatandaş sosyal medyanın gündemine otururken, yaşananlar tramvayın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Vatman Aysu Tuna ise, 'Namaz kıldığını anladığım için selektör yapmadım, korna çalmadım, rahatsız olmasın diye' dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattı üzerindeki çimlerde namaz kılan vatandaş sosyal medyanın gündemine otururken, yaşananlar tramvayın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Vatman Aysu Tuna ise, "Namaz kıldığını anladığım için selektör yapmadım, korna çalmadım, rahatsız olmasın diye" dedi.
Karşıyaka ilçesinde seferlerine bir süre önce başlayan tramvay hattında yaşanan olay günün en çok konuşulanları arasına girdi. Akşam saatlerinde bir minibüs sürücüsü, namaz vaktini kaçırmamak için aracını tramvay hattının yanına park edip, Yalı Caddesi üzerindeki rayların hemen yanında namaza durdu. Bu sırada seferini yapan vatman Aysu Tuna (27), namaz kılan kişiyi fark edince şaşırdı. Kadın vatman, hemen tramvayı durdurarak vatandaşın namazının bitmesini bekledi. Tüm bu yaşananlar, o sırada olayı tesadüfen gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kişi görüntüleri paylaşarak milyonlarca kişiye ulaştırdı.

TRAMVAYIN GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI
Öte yandan, tüm yaşananlar tramvayın güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde namaz kılan kişiyi gören Aysu Tuna tramvayı durduruyor. Kadın vatman, ardından da anons geçerek durumu merkeze bildiriyor. 3 yıldır vatmanlık yapan Tuna, her zaman karşısına çıkmayacak böyle bir olayı cep telefonuna da kaydediyor. Tramvay içerisindeki yolcular da namaz kılan vatandaş karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Görüntülerde, namaz kılan vatandaşın selam vermesinin ardından tramvayın hareket ettiği görülüyor.

"HİÇ KİMSE OLUMSUZ BİR TEPKİ VERMEDİ"
Vatman Aysu Tuna, tramvayda yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Tuna, "Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Namaz kıldığını fark ettim, yavaşladım. Güvenli bir mesafede durdum, namaz kıldığını anladığım için selektör yapmadım, korna çalmadım rahatsız olmasın diye. Tramvay durunca içerideki yolcular şaşırdı. Camdan ne olduğuna baktılar herkes cep telefonuna çekti. Yolculardan hiç kimse olumsuz bir tepki vermedi" dedi.

"NORMALDE KORNA VE SELEKTÖRLE UYARMAMIZ GEREKİYOR"
Tuna, şöyle devam etti:
"Normalde kurallara göre, raylar üzerinde bir engel gördüğümüz anda trafik kontrol merkezine haber verip korna ve selektörle uyarmamız gerekiyor. İnisiyatif kullandım. Bu hareketle, İzmir'in hoşgörülü ve bütün dini inançlara saygılı bir kent olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Adam da doğru şeyi yanlış yerde yaptığının farkına vardı. Namazını aceleyle kıldı ve teşekkür ederek oradan ayrıldı."
(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri /İHA)

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