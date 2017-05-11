Sosyal medyanın en çok konuşulan filmi 9 Haziran'da vizyonda
Fragmanının sosyal medyaya düşmesiyle birlikte Twitter'da gündem olan gerilim-korku filmi '11', izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor
Fragmanının sosyal medyaya düşmesiyle birlikte Twitter'da gündem olan gerilim-korku filmi '11', izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor Yapımcılığını Murat ve Zeynep Barutçu'nun üstlendiği, başrollerinde Zeynep Gülay ile Yeşilçam'ın usta oyuncularından Osman Cavcı'nın yer aldığı "11", gerilim-korku türünde yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Sosyal medya kısa sürede ses getiren filmle ilgili olarak belirten Carat Filmin yapımcısı Murat Barutçu, izleyicilerden çok olumlu mesaj aldıklarını belirtti. Barutçu, Türkiye'de korku türünün sevildiğini fakat insanların artık klasikleşmiş korku filmlerden sıkıldığına ve bunun sonucunda izleyicinin taleplerine göre oluşturulan filmin senaryosunun tamamen bilimsel bir hastalık olan öz görüme (insanın dışarıdan kendisini izlemesi) ve gerçek bir olaya dayanarak oluşturduklarını vurguladı. Filme aynı zamanda bir çok sosyal medya fenomeni destek verirken, filmin yapımcıları gişede de aynı başarı yakalamayı hedeflediklerini belirtti.
KÜNYE Filmin künyesi şu şekilde: Senaryo: Ali Cumhur Demir Yapımcı: Zeynep Barutçu & Murat Barutçu Dijital Medya: Alaattin Çağıl Oyuncular: Zeynep Gülay, Osman Cavcı, Özcan Varaylı, Anıl Can Yılar Kurgu : Aziz İmamoğlu Sponsorlar: Radyo VİVA, USMED (Uluslararası Sosyal Medya Derneği), Gizza Network
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