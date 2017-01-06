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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sosyal medya üzerinden 'PKK/KCK terör örgütü propagandası' yaptığı iddia edilen bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sosyal medya üzerinden "PKK/KCK terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edilen bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Alaplı'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen üniversite öğrencisinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Alaplı Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele polisi tarafından yapılan teknik takip sonrası BEÜ Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencisi F.A., kaldığı eve yapılan operasyonla gözaltına alındı. F.A.'nın sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK'nın propagandası ait gerçekleştirdiği, PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edildiği belirtildi.

Alaplı Emniyet müdürlüğü tarafından gözaltına alınan F.A., ifadesinin ardından Zonguldak Terörle mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
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