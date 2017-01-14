14.01.2017 14:00 Sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama

Kocaeli'de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Kocaeli'de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla Çağlar Y., Hayal T., Benazir K. ve Seyfettin A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

(İsmail Gündüz/İHA)

