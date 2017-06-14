Sosyal medyadan terör propagandasına 10 yıl hapis

Elazığ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 6 şüpheliye 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Elazığ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 6 şüpheliye 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Elazığ'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle haklarında 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 6 sanık hakkında karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar F.B., F.T., G.Y., Ö.U., İ.O. ve M.B. ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında tüm delillerin toplandığını belirterek son savunmalarını istedi. Sanıkların tamamı pişmanlıklarını belirterek, paylaşımların suç unsuru olduğunu bilmediklerini savundu. Savcı sanıklar hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklar M.B., G.Y., Ö.U., İ.O.'ye ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22'şer gün ve F.B. ile F.T.'ye de ayrı ayrı 2 yıl 4 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırdı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu /İHA)