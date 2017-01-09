09.01.2017 13:04 Sosyal medyadan terör propagandası yapan öğrenci adliyede

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden 'PKK/KCK terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi. Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden "PKK/KCK terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesinde "PKK/KCK terör örgütü propagandası" yaptığı belirlenen F.A., Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., Zonguldak'a sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

