Sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Widodo, sempatik tavırları ile dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Widodo'ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gezdirdiği esnada Widodo kendi cep telefonundan sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Widodo'nun takipçilerini selamladı. (Derya Yetim/İHA)
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