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Sosyal medyadan 'ailem olur musunuz' dedi...
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Sosyal medyadan 'ailem olur musunuz' dedi...

Denizli'de annesi vefat eden, babası da yurt dışında olan damat, sosyal medyadaki 'Denizli Trafik Yaşam Grubu'na 'Ailem olur musunuz' mesajı attı. Mesaj üzerine grup yöneticileri, mehteran takımı ve 200 araçlık konvoyla düğüne katıldı.

Denizli'de annesi vefat eden, babası da yurt dışında olan damat, sosyal medyadaki 'Denizli Trafik Yaşam Grubu'na "Ailem olur musunuz" mesajı attı. Mesaj üzerine grup yöneticileri, mehteran takımı ve 200 araçlık konvoyla düğüne katıldı.
Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve kamu dairesinde hizmetli olarak çalışan 32 yaşındaki damat Savaş Yayman, özel bir okulda öğretmenlik yapan 26 yaşındaki Meryem Yayman ile hayatlarını birleştirdi. Damat, düğününde annesi ve babası yanında olmadığı için 138 bin kişilik 'Denizli Trafik ve Yaşam Grubu'na "Ailem olur musunuz" mesajı attı. Özellikle gelin almak için oluşturulan konvoy için de destek isteyen damada, Denizli Trafik ve Yaşam Grubu yöneticileri duruma kayıtsız kalmayarak, düğün konvoyunun yanı sıra mehter takımı sürprizi yaptı. Bunun üzerine harekete geçen grup yöneticileri, bir organizasyon düzenledi. Gelin almaya gruptaki üyelerden 200 araç katılırken, damadın bir anda 138 bin kişilik ailesi oldu. Grup üyeleri, eşleri ve çocukları ile Halaçlar parkında dev bir düğün organizasyonu düzenledi.

"ÇOK MUTLU OLDUK"
Yaşadığı mutluluğu dile getiren damat ve gelin, katılan herkese teşekkür etti. iki buçuk yıldır bu anı beklediklerini belirten Savaş Yayman, "Allah razı olsun kendilerinden iyi düşünmüşler muazzam güzellik vardı. 2,5 yıldır biz bu anı bekliyorduk. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmedim. Çok sağ olsunlar, çok mutlu olduk. 'Ailem olur musunuz' tarzı konuşmalarımız oldu. Sağ olsunlar başkanımdan ve diğer destekleyenlerden güzel şeyler yaptılar. Allah yapmak isteyip de yapamayanlara da nasip etsin. Sağ olsunlar güzel ve hassas sürprizler yaptılar" dedi.
Beklediklerinden daha güzel geçtiğini belirten gelin Meryem Yayman ise, "Şaşkınlık ile mutluluğu bir arada yaşadık. Çok güzel bir duyguydu. Paha biçilemez. Anlatılamaz yaşanılır sadece, Allah razı olsun herkesten. Hayal ettiğimizden daha da güzelini yaşadık" diye konuştu.

"NE MUTLU BİZE"
Grubun amacının sosyal konularda insanlara yardımcı olmak olduğunu ve böyle bir şeye kayıtsız kalmak istemediklerini belirten Denizli Trafik Yaşam Gurubu Yöneticisi Osman Başpınar ise, "Grubumuz yaklaşık 1,5 yıl önce kuruldu, yaklaşık 15 yönetici arkadaşımız ile birlikte Denizli'de Facebook'ta hizmet veriyoruz. Grubumuzun amacı sosyal platformda dayanışma, yardımlaşma. Önce trafik diye başladık, sonradan artık yaşamın içinde bulduk kendimizi. Yaşama dair ne varsa biz oradayız. Grubumuz hiçbir menfaat gözetmeksizin, insanlara yardım etmeyi seviyoruz. Bu kardeşlerimiz bizlere ulaştı. 'Bizim ailemiz olur musunuz? Konvoyumuza destek verir misiniz' dediler. Bizler de küçük bir çalışma başlattık. Dördüncü bayram günü ulaştılar bize ve biz de hemen arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. Gelin arabasından tutun, çiçekçisine kadar, yıkamacısına kadar, mehter takımına kadar, kardeşlerimizin yanında olduk. Yaklaşık 200-250 araçlık bir konvoy vardı. Denizli'de büyük ses getirdik. Üyelerimiz de çocukları ile birlikte bizlere ulaştılar. Araçları ile eşarplarına kadar sponsor bulduk. Çok güzel bir olaya imza attık. Ne mutlu bize ki, kardeşlerimizin bu gününde yanlarında olabildik" ifadelerini kullandı.
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