Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunan 5 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri operasyonun 3. dalgasını başlatarak şahısların evlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Çelikhan, Kahta ilçesi, Kömür Beldesi ve kent merkezinde 5 farklı adrese yapılan operasyonda H.K, H.G, A.Y, K.K ve Ş.Y, gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyonda şahısların ikametinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Cihan Kizir /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
Polise saldırı operasyonla önlendi
Cem Adrian'dan hayranlarına unutulmaz gece
37 öğrenci serbest bırakıldı
Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı
Vatandaşın şiddetli rüzgarla imtihanı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı: Musul ve Kerkük
Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı: Musul ve Kerkük
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Altın rekora doymuyor!
Altın rekora doymuyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
Polise saldırı operasyonla önlendi
Polise saldırı operasyonla önlendi
Cem Adrian'dan hayranlarına unutulmaz gece
Cem Adrian'dan hayranlarına unutulmaz gece
37 öğrenci serbest bırakıldı
37 öğrenci serbest bırakıldı
Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı
Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı
Vatandaşın şiddetli rüzgarla imtihanı
Vatandaşın şiddetli rüzgarla imtihanı
Batman'da bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Batman'da bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Banvit, Fransa ekibine mağlup oldu
Banvit, Fransa ekibine mağlup oldu
Trabzonspor, Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi
Lens'ten Fenerbahçe itirafı
Lens'ten Fenerbahçe itirafı
Hürriyet mecliste saldırıya uğradı!
Hürriyet mecliste saldırıya uğradı!
'Türkiye belirli güç odaklarını rahatsız ediyor'
'Türkiye belirli güç odaklarını rahatsız ediyor'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English