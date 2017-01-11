11.01.2017 23:46 Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adıyaman'da jandarma ekiplerinin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunan 5 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri operasyonun 3. dalgasını başlatarak şahısların evlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Çelikhan, Kahta ilçesi, Kömür Beldesi ve kent merkezinde 5 farklı adrese yapılan operasyonda H.K, H.G, A.Y, K.K ve Ş.Y, gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyonda şahısların ikametinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir /İHA)

