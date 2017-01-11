11.01.2017 17:11 Sosyal medyada terör propagandasına 32 gözaltı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 32 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 32 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



