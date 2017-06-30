Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

İzmir'de, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
İzmir'de, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifade için emniyete götürüldü.
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