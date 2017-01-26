Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

Muş'ta sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan il merkezinden 3, Bulanık ilçesinden 6 ve Malazgirt ilçesinden 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan şahıslar, sosyal medya hesabından 'terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak' suçundan adli mercilere sevk edilmiş olup, tahkikatları devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.

(Nejdet Armağan / İHA)