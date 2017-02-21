Sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Şubat günü internet üzerinden bölücü terör örgütü lehine propaganda yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlenen 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 6 kişi, bu sabah emniyetteki ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen F.İ, V.A, M.A, V.H, N.S. ve H.K, adlı 6 kişi, savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. (Gürcan Yılmaz / İHA)
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