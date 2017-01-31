Sosyal medyada PKK propagandasına 9 tutuklama

Manisa'da sosyal medyada, terör örgütü PKK propagandası yaparak, devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 9 kişi tutuklandı.

Manisa'da sosyal medyada, terör örgütü PKK propagandası yaparak, devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 9 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK propagandası yaparak, devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik 20 Ocak günü operasyon düzenlendi. Manisa il merkezinde 4, Salihli ilçesinde 3 ve Turgutlu ilçesinde 1 toplamda 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

