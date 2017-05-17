Sosyal medyada PKK propagandasına 9 gözaltı

Bursa'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 10 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 şahıs gözaltına alındı. 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

(Samet Doğru / İHA)